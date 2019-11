Anzeige

Rätsel für Querdenker: Frage 6 des vierten Dekalogs - Update 1

Wird mal wieder Zeit für eine



Dekalogfrage



Diesmal ist sie nicht so schwer, - wenn man sich nicht verwirren lässt.

Dachte ich jedenfalls.



Hier also ein wenig Hilfe:



Welchen Namen trägt der oberste Ringrichter in der ältesten den Videobeweis zulassenden Sportart?



Tipp 1: Formatierung in der Frage beachten!

Tipp 2: Die Sportart findet in einem Ring statt.



Lösungen per PN, Fragen per Kommentar, wie immer!

