Literatur Bundesamt der Justiz

Die beiden Faltblätter "Verfolgt nach § 175 Strafgesetzbuch" sowie "Verfolgt nach § 151 Strafgesetzbuch - DDR" sind jeweils beim Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn erhältlich. Ihre Untertitel lauten "Beantragen Sie eine Entschädigung Wir helfen Ihnen gerne vertrauensvoll weite".



Zielgruppe sind Homosexuelle bzw. Lesben, die von der Bundesrepublik bzw. DDR wegen ihrer Veranlagung strafrechtlich verfolgt wurden.



WIe es bei vielen Broschüren so ist, können auch diese beiden Exemplare zwar nur eine Einführung in das jeweilige Thema sein - was aber schon besser ist als nichts.

