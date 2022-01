Infos zu Corona-Schutzimpfungen und Impfdokumentationen in Duisburg

Seit dem 1. Oktober 2021 wird am Theater am Marientor nicht mehr geimpft. Statt dessen gibt es folgende stationäre Impfstationen:Kostenlose Impfungen ohne vorherige Anmeldung, montags bis sonntags, von 10.30 bis 17.30 Uhr:Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, Lauerstraße, 47198 DuisburgFläche gegenüber der Merkez Moschee, Warbruckstraße 51, 47169 DuisburgEhemaliger Parkplatz von Real, Buscherstraße, 47269 DuisburgVorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz), Mercatorstraße, 47051 DuisburgDarüber hinaus werden regelmäßig dezentrale Impfungen an wechselnden Standorten angeboten. Wo genau können Sie hier nachlesen: https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/akt... Impfdokumente werden von Montag bis Freitag von 8:00 bis 13:00 und 13:30 bis 16:30 in einem Container am Hintereingang des Theater am Marientor erstellt. Hierzu noch einige wichtige Informationen:Ausgestellt werden:- Bescheinigungen mit digitalen Codes zum Einscannen ins Handy- Impfbescheinigungen- Impfpässe – wobei diese jedoch selbst in der Apotheke gekauft und mitgebracht werden müssen. Ausnahme: Über 80-jährige und Gehbehinderte. Für diese haben wir ein kleines Kontingent vorrätig.Folgende Angaben werden zur Recherche der Impfdaten benötigt:-Datum der Impfung ( falls das genaue Datum nicht mehr bekannt ist, versuchen Sie es bitte so weit wie möglich einzugrenzen, da die Listen nach Datum sortiert sind )- Ort der Impfung- Bei Impfungen vor dem 01.10.2021 auch: Wie erfolgte die Anmeldung? ( z.B. über eine Mailadresse wie ccdu-terminvergabe….., über die 116117, durch den Arbeitgeber,… ) oder ist man spontan gekommen?Die Impfdaten der Personen, die sich über die 116117 angemeldet haben, sind nicht sofort verfügbar, sondern müssen erst per Mail bei der KVNO angefragt werden. Das kann bis zu einem Tag dauern.- Persönliche Daten wie Geburtsdatum und bei Anfragen an die KVNO auch die Adresse. Generell muss sowieso ein Personalausweis vorgezeigt werden.