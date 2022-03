Geänderte Öffnungszeiten im Impfzentrum Duisburg

Ab KW 11 ändern sich die Öffnungszeiten des Impfzentrums Duisburg am Hauptbahnhof wie folgt:



Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 10:30 - 17:30

Donnerstag: 13:00 - 20:00 Uhr

Sonntag, Montag: geschlossen



Der erste Tag mit Öffnungszeiten bis in den Abend hinein ist somit der 17.03.22.

Das erste mal Sonntag und Montag geschlossen ist am 20.+21.03.22.



Bitte informieren Sie auch Ihren Bekanntenkreis, damit niemand vor verschlossener Tür steht und Berufstätige evtl. eine Impfung für einen Donnerstag einplanen können.

