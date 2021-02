Anzeige

Parlamentsliteratur Europaparlament

Andreas Holzapfel: Kürschners Handbuch Europäisches Parlament 9. Wahlperiode 2019 - 2024; NDV Neue Darmstädter Verlagsanstalt Rheinbreitbach 2020; 253 Seiten; ISBN: 978-3-95879-129-4



Das Europäische Parlament ist die oberste Volksvertretung der Bürger Europas und durch regelmäßige Wahlen demokratisch legitimier.



Das hier vorliegende und besprochene Handbuch stellt die deutschen Abgeordneten anhand Schwarzweißfotos, Parteizugehörigkeit, Kontaktdaten und berufliche Daten vor. Statistische Daten offizielles Wahlergebnis, Fraktionen, in denen deutsche Abgeordnete vertreten sind, sowie Ausschüsse und Arbeitswese des Parlaments sind selbstverständlich ebenfalls vorhanden.



Jedem deutschen Abgeordneten wird jeweils 1 Seite zugestanden; die Ordnung ist alphabetisch.



Erwähnenswert ist auch, daß die übrigen Europaabgeordneten mittels Schwarzweißfoto, Name. Land, Partei sowie Ausschußzugehörigkeit kurz und knapp vorgestellt werden. Die britischen Parlamentarier fehlen bereits.



Dieser Band kann - wie alle Kürschner - natürlich nur statistisches sowie politikwissenschaftliches Grundlagenwissen vermitteln. Wer an Tagesaktualität oder vertiefender Literatur interessiert ist, sei an die jeweilige Fachliteratur verwiesen.

