National Express - Scout

Der neue NX‐Scout in der Pendlerversion ‐ fahrgastfreundlich und individuell



Ab sofort bietet der NX‐Scout noch mehr Service für Fahrgäste der Linien RE 7 (Rhein‐Münsterland‐Express) und RB 48 (Rhein‐Wupper‐Bahn). National Express hat den WhatsApp Service gründlich überarbeitet und um eine Pendlervariante mit Auswahl eines Streckenabschnitts erweitert.



Was ist neu? In der Pendlervariante des NX‐Scout werden Fahrgäste ausschließlich montags bis freitags jeweils von 6 bis 9 Uhr und 16 bis 20 Uhr mit Informationen versorgt. Außerdem sind nun auf der Linie RB 48 zwei und auf der RE 7 drei Streckenabschnitte frei wählbar. National Express informiert die Fahrgäste damit individueller und kundenfreundlicher.



Um den kostenfreien Informationsdienst von National Express zu nutzen, ist eine einfache Anmeldung unter www.nationalexpress.de/scout erforderlich. Fahrgäste wählen die Linien RE 7, RB 48 oder beide Linien aus, klicken auf die NX‐Scout Pendlervariante, wählen die für sie relevanten Streckenabschnitte aus und tragen ihre Handynummer ein.



Anschließend einfach die angezeigte Mobilfunknummer im Smartphone abspeichern und an den gespeicherten Kontakt mittels Chat in WhatsApp „Start“ senden. Im Anschluss erhält der Fahrgast alle Infos zu Störungen, Zugausfällen und Baumaßnahmen

direkt aufs Smartphone für die gewählte Linie und Strecke. Selbstverständlich kann der Service jederzeit wieder abbestellt werden, eine Nachricht via WhatsApp mit dem Inhalt „Stop“ ist ausreichend.



Der bisherige NX‐Scout, die Nicht‐Pendlervariante, steht nach wie vor zur Verfügung und informiert von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 22 Uhr sowie samstags, sonn‐ und feiertags von 8 bis 18 Uhr.



Wie gewohnt sendet der NX‐Scout im Falle einer größeren Betriebsstörung oder ‐verzögerung auf den Linien RE 7 und RB 48 eine Nachricht auf das Smartphone des Nutzers. Die Nachricht enthält Informationen zum Umfang der Störung auf der jeweiligen Linie und zu ihrer voraussichtlichen Dauer.



Vor rund sechs Monaten ist der NX‐Scout an den Start gegangen, um die Fahrgäste der Linien RE 7 und RB 48 über die aktuelle Betriebslage zu informieren. Seitdem hat das 4‐köpfige Team mehr als 2.200 Nachrichten über Störungen und Verzögerungen an mittlerweile über 4.500 Benutzer versendet.



„Wir haben die NX‐Scout Nutzer gebeten, uns dabei zu unterstützen den WhatsApp Dienst zu verbessern. Über 700 Anmerkungen, Wünsche und Hinweise hat das Team ausgewertet und anschließend viel Herzblut in die Umsetzung gesteckt.“ sagt Dirk Ballerstein, Geschäftsführer von National Express. „Eine zeitnahe und verlässliche Information ist für Reisende enorm wichtig.“



Aber auch ohne WhatsApp haben die Fahrgäste jederzeit die Möglichkeit sich über die Verkehrslage zu informieren. Auf der Webseite www.nationalexpress.de werden, wie beim WhatsApp Dienst, alle Meldungen zur aktuellen Verkehrslage in den genannten Zeiten veröffentlicht und stets aktualisiert.



Im Sommer 2017 startete National Express dann die zweite Stufe der Kundeninformation. Fahrgäste werden über ein Baustellenvorankündigungsplakat frühzeitig über geplante Baumaßnahmen der DB Netz AG informiert. Dieses Plakat weist den Fahrgast auf Grundlage einer schematischen Streckenübersicht darauf hin, wo innerhalb der kommenden zwei bis drei Monate mit Baustellen und

Beeinträchtigungen für den Zugverkehr zu rechnen ist.

National Express Rail GmbH Die 2012 gegründete National Express Rail GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der britischen National Express Group PLC (NX Group). Als seit 25 Jahren führender, international präsenter Anbieter von Personenverkehrsleistungen

verfügt die NX Group über entsprechend große Erfahrungen auf Straße und Schiene. Vertreten ist sie in den Märkten Großbritannien, USA, Spanien, Marokko und Deutschland. Insbesondere in ihrem Heimatmarkt Großbritannien steht die NX Group für hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung als Fernbusanbieter. In Deutschland verfügt National Express über zwei Standorte. Der Verwaltungssitz der National Express Rail GmbH befindet sich in Köln.



Seit dem Betriebsstart am 13. Dezember 2015 betreibt die National Express Rail GmbH in Nordrhein‐Westfalen den RE 7 (Rhein‐Münsterland‐Express) sowie den RB 48 (Rhein‐Wupper‐Bahn) und befördert dabei rund 20 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Die Verkehrsleistung liegt bei 5,1 Millionen Zugkilometern im Jahr.



Die National Express Rail GmbH wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. So wird zusätzlich der Betrieb der drei Linien RE 5 (ab Juni 2019), RE 6 (ab Dezember 2019) und RE 4 (ab Dezember 2020) des künftigen Rhein‐Ruhr‐Express (RRX) übernommen. Damit wird National Express weitere rund 8,4 Millionen Zugkilometer pro Jahr an Betriebsleistungen erbringen.



Diese Informationen stammen von dem Unternehmen selbst.

