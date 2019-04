Broschüren

Anzeige

Die Broschüre "Für einen starken Mittelstand" ist kostenlos bei der Bundesvereinigung Bauwirtschaft erhältlich. Sie gibt einen kurzen, knappen Überblick über die Wirtschaftsfachverbände der deutschen Bauwirtschaft. Jedem Verband werden 2 Seiten zugestanden: 1 Seite für ein Schwarzweißporträt des jeweiligen Vorsitzenden. Und 1 Seite für eine sehr kurze und sehr knappe Vorstellung des jeweiligen Verbandes. Anhand des Adreßverzeichnisses kann man sich dann dort weitere Informationen besorgen.





Die Broschüre "Alles aus Holz Die Schönheit nützlicher Dinge" ist kostenfrei bei der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen erhältlich. Sie hat einen Umfang von 32 Seiten und stammt aus dem Jahre 2005.

Es handelt sich dabei um eine gut gemachte Werbebroschüre für den natürlichen Rohstoff und zeigt seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf. Reichlich und farbig bebildert ist die Broschüre durchaus informativ - der plastikverwöhnte städtische Leser wird erstaunt sein, wie vielfältig Holz als Material gewinnbringend einsetzbar ist.





Das Bundesarbeitsgericht stellt sich in einer gleichnamigen Broschüre aus dem Jahre 1993 selbst vor. Thematisch geht es um die Geschichte der Arbeitsgerichtsbarkeit bei uns in Deutschland, Aufbau, Organisation und Rechtsstellung dieses obersten Fachgerichts. Formale Daten - wie z. B. die Namen der Richter - mögen sich geändert haben; die grundlegenden Informationen bleiben aber trotzdem richtig. Einige wenig Schwarzweißbilder ergänzen den Textteil. Die Broschüre ist kostenlos bei dem Bundesgericht erhältlich.





Die Broschüre "Bundesrat und Bundesstaat Der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland" ist kostenlos beim Bundesrat in Berlin erhältlich.

"Diese Broschüre lädt ein, sich über den Bundesrat kundig zu machen. Er ist in der Reihe der gesetzgebenden Körperschaften ein markanter Farbtupfer. Nach Ausgabenstellung und Zusammensetzung ist er einmalig auf der Welt. Seinen Sinn und seine Bedeutung erhält der Bundesrat durch die Bundesstaatlichkeit Deutschlands. Die Broschüre beginnt mit den Grundzügen des deutschen Föderalismus, in dem das `Parlament der Landesregierungen´ die Verbindung zwischen Bundes- und Länderebene herstellt. Danach werden die Zusammensetzung, die Organisation und die Arbeitsweise erläutert. Ein kurzer geschichtlicher Rückblick läßt die Verfassungstradition erkennen, die im Bundesrat aufgehoben ist," ist auf dem hinteren Broschürendeckel zu lesen.

Die Broschüre vermittelt politikwissenschaftliche Theorie in leicht verständlicher Form und ist daneben Selbstdarstellung eines oberen Verfassungsorgans. Seine Arbeit wird idealtypisch vorgestellt. Die Broschüre eignet sich für Leser, die sich gründlich über den Bundesrat informieren möchten.







"Deutscher Schwimmverband - Sportverband mit Zukunft" heißt eine Broschüre, mit der sich der Sportfachverband auf Anfrage hin selbst vorstellt. Der Umfang beträgt 20 Seiten. Im Hochglanzformat wird über verschiedene Wassersportarten berichtet und die Lobbyarbeit des Verbandes vorgestellt.

Wie bei solchen Publikationen üblich, wird hier die Oberfläche beschrieben. Weiterführende Informationen sind woanders erhältlich.





Der Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Nordrhein-Westfalen stellt sich auf Anfrage hin selbst mit der Broschüre "Der Verband der innovativen Gebäudetechnik" vor. Auf 8 Seiten bietet er einen groben Überblick über seine Verbandsarbeit und Dienstleistungen.

Wer mehr über die Branche erfahren möchte, wird zu andere Literatur greifen müssen. Diese Hochglanzbroschüre ist bestenfalls als Einstieg in die Verbandarbeit geeignet.

