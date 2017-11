Anzeige

Wirtschaftsspionage

Die Broschüre "Wirtschaftsspionage in Baden-Württemberg und Bayern Daten - Fakten - Hintergründe" ist kostenlos sowohl beim Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, Taubenheimstraße 85a, 70372 Stuttgart bzw. beim Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, Knorrstraße 139, 80937 München erhältlich. Sie gibt den Sachstand vom Oktober 2006 wieder; wäre da nicht eine Neuauflage sinnvoll? Der Umfang beträgt 56 Seiten.



Spionageabwehr und Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnologie sind staatlich - hoheitliche Aufgaben, an denen auch der Verfassungsschutz beteiligt ist.



Sehr umfangreich wird hier über die technischen und politische Hintergründe von Wirtschaftsspionage informiert. Natürlich kann hier nicht auf einzelne Opfer eingegangen werden, dementsprechend auch für allgemein Sicherheitshinweise gegeben werden.



Als Einführung in das Thema ist die Broschüre auf jeden Fall gut gemacht. Wer potentiell ein Opfer von Wirtschaftsspionage werden könne, erhält so erste Ansatzpunkte, worüber er sich Gedanken machten muß sowie wie und wo er sich beraten lassen kann.

