Anzeige

Slinky Springs to Fame

Die Reberger Brücke entworfen von Tobias Rehberger auch genannt die

"Slinky Springs to Fame" ist eine schwingende Hängebrücke über den Rhein Herne Kanal in Oberhausen. Die 406 Meter lange Brücke leuchtet bei Dunkelheit herrlich in 16 verschiedenen Farbtönen.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: