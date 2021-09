Sigmar Polke in Düsseldorf

Kerstin Brätsch, Phoebe Collings-James, Raphael Hefti, Camille Henrot, Trevor Paglen, Seth Price und Max Schulze werden ebenfalls zu sehen sein.Sigmar Polke erblickte 1941 in Schlesien das Licht der Welt. Er kam Anfang der 1960er Jahre an die Kunstakademie Düsseldorf. In seiner Schaffenszeit prägte er die Kunstszene im Rheinland und gilt heute als einer der "teuersten" Künstler Deutschland überhaupt. Seit 1978 lebte er in Köln, wo er dann 2010 starb.Als legendär gilt seine Ausstellung, die die Kunsthalle 1976 zeigte. Die aktuelle Ausstellung wird auch eine Rückerinnerung an die wilden Zeiten der Kunsthalle sein.