Schloß Raesfeld

Ludger Fischer: Schloß Raesfeld; Deutscher Kunstverlag Berlin / München o. J.; 24 Seiten; ohne ISBN



Raesfeld heißt ein kleiner Ort in Westfalen. Einschließlich der Vorgängerbauten läßt sich das Schloß bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen.



Dies hier ist der DKV-Kunstführer 587/1. Er beschreibt Lage, allgemeine und Baugeschichte sowie Ausstattung des Profanbaus. Der Textteil wird durch z. T. großformatige Farbfotos ergänzt, so daß die Architektur für den Leser = Betrachter ersichtlich wird.



Formal und inhaltlich folgt dieses Niveau, das wir aus vergleichbaren anderen Publikationsreihen kennen. Die Beschreibungen sind sachlich und faktenorientiert; eine populärwissenschaftliche Herangehensweise sieht anders aus.



Kunstführer wie dieser wenden sich an Heimatforscher, -liebhaber und kulturell / kulturwissenschaftlich interessierte Leser.

