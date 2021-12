Salzwedel - das Buch

Gerhard Franke / Rolf Oberst: Salzwedel; Köhning Verlag o. O. 1991; 63 Seiten; ISBN: 3-926322-12-8



Salzwedel heißt eine Stadt in Sachsen-Anhalt. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie im Jahre 1112; der Ort dürfte aber wahrscheinlich wesentlich älter sein.



Das vorliegende Buch stellt die Geschichte dieses altehrwürdigen Ortes kurz und knapp in chronologischer Reihenfolge vor. Die Gegenwart kommt bestenfalls in den zahlreichen (leider nur) Schwarzweißfotos vor.



Wer keinen persönlichen Bezug zu dem ostdeutschen Ort hat, für den dürfte er völlig unbekannt und unbedeutend sein. Leser von vor Ort halten aber eine hübsch gemachte Lektüre in den Händen.

