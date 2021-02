Ratespaß Nr. 4

Die Motive mögen einigen Lesern ungewöhnlich für ein Rätsel vorkommen, als Fotomotive bieten sie allerdings einen ganz besonderen Reiz. Dieses Mal stelle ich Euch Kirchen vor. Nicht etwa bedeutende Dome oder Kathedralen, die den meisten bekannt wären, sondern -mit wenigen Ausnahmen- Gotteshäuser mit regionalem oder bestenfalls überregionalem Bekanntheitsgrad. Die Auswahl ist daher auch etwas umfangreicher ausgefallen.Dennoch sind diese Kirchen in ihrem Erscheinungsbild nicht weniger interessant. Da MyHeimat-Leser bundesweit vertreten sind, bin ich sicher, dass auch diese Motive erkannt werden. Jedes Foto ist zur Erleichterung mit drei Vorschlägen unterlegt.Die Auflösung erfolgt wieder am Sonntag.Der einfacheren Auswertung bitte ich um Zusendung der Lösungsvorschläge nicht über die allgemeinen Kommentare, sondern in Form einer PN.Ich wünsche viel Vergnügen.