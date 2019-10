Anzeige

Qwertz

Qwertz - Das Mitgliedermagazin des BVJA ist beim Bundesverband junger Autoren und Autorinnen erhältlich. Wie der Name schon sagt: Es handelt sich dabei um die Mitgliederzeitschrift. Die Ausgabe 2 / 2019 ist hier Gegenstand der Betrachtung. Es hat einen Umfang von 80 Seiten. Terminankündigungen aus dem Literaturbetrieb, Interna aus dem Verband, die EU-Urheberrechtsreform und allgemeine Literaturnachrichten bestimmen den Inhalt.



Wie bekannt ist der BVJA in der allgemeinen und literarischen Öffentlichkeit? Keine Ahnung. Das vorliegende Heft ist jedenfalls gut gemacht und informativ. Wer sich am Literaturbetrieb beteiligen möchte, erhält so nützliche Informationen.

