Ludwig Baumeister in Kalkar

Die abstrakte Malerei ist im Erdgeschoß sowie im 1. Oberstock zu sehen. Im 2. Stock kommen Gemälde und Zeichnungen anderer regionaler Künstler hinzu.Baumeister stammt aus Krefeld, wo er die Werkkunstschule besuchte. Seine Fächer: Architektur, Innenarchitektur und Freihandzeichnen.Nach einigen Gesellenjahren im In- und Ausland folgte eine Weiterbildung zum Tischlermeister.Baumeister arbeitete in einem Planungsbüro und in der Fertigung für den Laden- und Innenausbau. Als Rentner ist Baumeister zunächst nach Mallorca ausgewandert, inzwischen aber wieder nach Krefeld zurückgekehrt.