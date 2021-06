Anzeige

Länderbericht China

Doris Fischer / Chriistoph Müller-Hofstede (Hrsg.): Länderbericht China; Bundeszentrale für politische Bildung Bonn 2014; 1030 Seiten; ISBN: 978-3-8359-0501-3



Die Volksrepublik China ist das "Reich der Mitte". Oder? Das kommunistisch regierte Land ist inzwischen zu einer politischen und wirtschaftlichen Weltmacht aufgestiegen. China ist in alle wichtigen globalen Fragen eingebunden; ohne das ostasiatische Land ist keine Lösung bei den drängenden Fragen unserer Zeit mehr möglich.



Grundlegende Kenntnisse der geschichtlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gegebenheiten werden dementsprechend immer wichtiger.



Sie sollen in diesem Buch vermittelt werden. Die Wirtschaft ist genauso in einem Themenblock wie die Gesellschaft, Außenpolitik, die materiellen und historischen Grundlagen sowie Politik und Recht vertreten. Neben dem Textteil gibt es auch einen kleineren Kartenteil; die Autoren stammen alle aus dem universitären Bereich.



Somit ist auch die Zielrichtung des Buches vorgegeben. Hier wird nicht politisch-pollitikwissenschaftliches Fachwissen vermitteln. Eine interessierten akademische und vorgebildete Fachöffentlichkeit wird als Leserschaft angesprochen.



Wie sieht die Zukunft aus? Wo wird China in 10, 20 oder 30 Jahren stehen. So schwierig ein Blick in die Zukunft auch sein mag, so fehlt er hier genauso wie die (beratende) Antwort auf die Frage, wie mit dem chinesischen Erfolgsmodell umgegangen werden soll.

