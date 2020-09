heißt die neue Ausstellung, die im Herbst 2020 in der Kunsthalle Düsseldorf zu sehen ist. Hier sind die Preisträger der letzten 10 Jahre zu sehen. Silke Albrecht gehört dazu, Henning Fehr, Philipp Rühr, Moritz Wegwerth, Nils Bleibtreu, Arno Beck, Lucia Sotnikowa, Peter Uka, Fabian Pfleger und Fynn Ribbek. Donja Nasseri heißt die Preisträgerin 2020.Die BEST Gruppe vergibt einmal im Jahr ein Stipendium an einen jungen Künstler. Sie arbeitet damit eng mit der Kunstakademie Düsseldorf zusammen (seit 2010). Das Stipendium umfaßt eine zwölfmonatige wirtschaftliche Förderung in Höhe von 12.000 €, eine Einzelausstellung mit Katalog sowie Werkankäufe. Die geförderten Stipendiaten sollen sich ohne wirtschaftliche Zwänge weiterentwickeln können.In der aktuellen Ausstellung werden verschiedene künstlerische Medien präsentiert, beispielsweise monumentale Werke, aber auch Video-Arbeiten, um nur einige Beispiele zu nennen.