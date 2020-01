Anzeige

Kolumne: Klabautermann

Der Klabautermann ist ein Schiffsgeist oder Kobold, der zuminest unsichtbar den Kapitän bei Gefahr warnt. Er verläßt das Schiff erst, wenn es untergeht.



Das Klabautermann

zeigt, was er kann

er bewahrt das Schiff

vor dem Riff

und die Stromschnelle

erkennt er helle

erst im Hafen

geht er schlafen.



Ihr Ruderboot ist fertig, verehrter Kunde.



Dann zeigen Sie es mir, Herr Bootsbauer.



Hier, bitte sehr.



Sehr schön. Gutes Holz, schnittige Figur. Und wo ist der Teil für den Klabautermann?



Den - was?



Na, den Klabautermann. Er muß mein Boot doch vor dem Kentern bewahren.



Ah, jaa. (in Gedanken: Ein kauziger Kunde)



Van Ijssel heißt eine Firma aus Goch, die solche Spezialanfertigungen anfertigt. Ich bin beim Segel einmal fast abgesoffen," berichtet Gerhardus Johannes van Ijssel, der Firmenchef. "Nur die Mächte des Himmels haben mich gerettet. Dieses Glück möchte ich an andere Seefahrer weitergeben."

