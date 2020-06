Kolumne: Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice

Anzeige

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice

Die Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Sie arbeiten im Möbelhandel, Möbelspeditionen und Umzugsunternehmen. Sie liefern das Umzugsgut aus, stellen Anschlüssen an Wasserleitungen und Lüftungsanlagen her, montieren die Möbelteile u. v. m.



Ach du Sch... - was ist das denn für ein Stellenangebot. Ich soll Möbel schleppen? Das geht doch nicht? Da breche ich mir doch einen Zacken aus der Krone.



Was für eine Schande! Adelgunde hat mich verlassen. Für immer, wie sie sagt. Ich muß jetzt ihren Teil der Wohnung räumen...



In Wetter an der Ruhr finden die diesjährigen Deutschen Meisterschaften statt. Der Bürgereigene Betrieb Hattingen geht dabei wieder einmal als Favorit ins Rennen. Ganz egal, ob es zum Disziplinen wie Schränkeverschieben, Stuhlhochwurf, Glühbirnenweitwurf oder Schraubensimultandrehen handelt, bisher sind die Hobbysportler aus dem Ruhrgebiet immer noch als Sieger hervorgegangen.



Deprimierend, nicht wahr? Um die Wettbewerbe spannender zu gestalten, werden jetzt weitere Wettbewerbe eingeführt. Auf- und Abbau von Betten auf Zeit, die Beförderung eines Schranks vom Erdgeschoß in die 2. Etage (über Treppen), Kompletteinbau einer Küche auf Zeit. "Es darf dabei nichts kaputtgehen. Außerdem muß alles funktionieren, wenn die Teilnehmer fertig sind," so das Organisationskomitee.



"Adelgunde, meine Ex, hat mich auf die Idee für diese Meisterschaften gebracht," berichtet Waldemar, der Hauptinitiator der Veranstaltungsreihe. "Der Preis sagt normalerweise nichts über die Qualität eines Unternehmens aus. In der praxis können sie am besten zeigen, wie gut sie wirklich sind."



Waldemar ist in seinem Leben schon häufiger umgezogen. Anfangs haben die Fachkräfte nach seinen Worten "häufig blöd" geguckt, wenn Waldemar mit der Stoppuhr daneben stand und gemessen hat, wie lange jemand für seine Arbeit braucht. "Die Leute dachten wohl, sie könnten mit Pausen und Nichtstun Geld schneiden. Nix da - nicht mit mir," wütete Waldemar häufiger. Heute gilt der Spruch "Schnellster Umzugsbetrieb - waldemargetestet" quasi als Gütesiegel.



Wer nähere Informationen über den Beruf haben möchte, schaut bei BerufeNet, der berufskundlichen Internet-Datenbank der Bundesagentur für Arbeit nach. In der Jobbörse gibt es dann die dazugehörigen Stellenangebote.

