John Akomfrah in Kleve

zu sehen.Der britische Künstler, Filmemachter und Autor wurde 1957 in Accra, der Hauptstadt von Ghana, geboren.Purple ist "sein bisher ambitioniertestes Projekt: eine einstündige 6-Kanal-Video-Projektion aus dem Jahre 2017," berichtet das Museum in einem kleinen Begleitheftchen. "Die Arbeit versteht sich als mittlerer Teil einer Trilogie, die mit dem Film(erstmals gezeigt 2015 auf der Biennale Venedig im Rahmen der von Okwul Enwezor kuratierten Schau) begann und die mit der ebenfalls auf der Biennale Venedig 2019 im Ghana-Pavillon gezeigten Arbeitihren weithin beachteten Abschluß fand."Die Video-Präsentation feiert in Kleve ihre Deutschland-Premiere.Einmal vor Ort ist auch die Präsentation des Werkes von Ewald Mararé durchaus sehens- und damit besuchenswert.