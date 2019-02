Ihrer Zeit voraus

Prikker (1868 - 1932) hätte im vergangenen Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert. Der Einbau seiner Glasfenster in die Dreikönigenkirche in Neuss jährt sich zum 100. Mal. "Der damit vollzogenen Übergabe an die Öffentlichkeit ging eine lange und kontroverse Diskussion um die expressive Kunst der Moderne voraus," wie das Museum berichtet.Diese Ausstellung der drei Freunde wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe "100 Jahre Bauhaus im Westen" gezeigt.Zu sehen gibt es Malerei genauso wie Möbel, Textilien, Mosaik, Glasmalerei und Wandteppich.