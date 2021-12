Hochdahl - das Buch

Hanna Eggerath: Zeitsprünge Hochdahl; Sutton - Verlag Erfurt 2003; 95 Seiten; ISBN: 3-89702-537-9



"Das Tor zum Neanderthal" heißt einer der Slogans, mit dem Hochdahl für sich wirbt. Im Jahre 1960 entschied das Land Nordrhein-Westfalen, dort eine "Stadt im Grünen" zu bauen. So entwickelte sich die kleine bäuerliche Gemeinde zu einer Kleinstadt.



Rund 170 bislang größtenteils noch unveröffentlichte Fotos sollen diese Entwicklung ab dem Jahre 1900 zeigen. Die paarweise Gegenüberstellung eines Motivs früher und heute nebst dazugehörigem Text sollen die Ausführungen illustrieren.



Hochdahl ist ein unbekannter und unbedeutender Ort am Rande des Bergischen Landes.



Nach einer kurzen Einleitung zur Geschichte Hochdahls folgt der umfangreiche Bildteil. Er stellt die einzelnen Stadtteile dann etwas genauer vor.



Wer einen Bezug zu Hochdahl hat, wird viele Orte wiedererkennen und sich an den Motiven freuen.

