Heimatmuseum Wanne-Eickel

"Strictly local" lautet nach eigenen Angaben der konzeptionelle Leitgedanken - "einfach nur lokal" würde der nicht fremdsprachenmächtige Deutsche in seiner Heimatsprache sagen.Es gibt regelmäßige Sonderausstellungen mit lokalen Bezügen. "AusSicht 16 fotografische Positionen Jugendkultur in Herne" heißt die Coronajahr-2020-Ausgabe, ist in 2 Räumen zu sehen und eher belanglos - nicht erwähnenswert.Die Dauerausstellung umfaßt mehrere Räume im Erdgeschoß + 1. Etage. Sie zeigt anhand zahlreicher Exponate lokale Geschichte der Jahre 1900 - 1960. Lesetafeln liefern Hintergrundinformationen. Schlaglichtartig werden Politik, Arbeitswelt, Schulwesen und privates Leben vorgestellt.Zu viel Zeit braucht man für einen Besuch nicht einzuplanen. Wer genauere Informationen zur örtlichen Geschichte sucht, wird woanders suchen müssen.Das Museum ist zwar ausreichend an den ÖPNV angeschlossen, aber nicht barrierefrei nutzbar - was sich schon an dem fehlenden Aufzug in den 1. Stock zeigt. Die Toiletten sind in einem Extra-Häuschen untergebracht.