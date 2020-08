Haus Schlesien in Königswinter

Kasse + Museumsshop befinden sich im Eingangsbereich im Erdgeschoß, die Ausstellungsräume im 1. Obergeschoß. Die Dauerausstellung zeigt Erinnerungsstücken an die alte Heimat in Ober- und Niederschlesien, wie z. B. Landkarten, Bilder, Trachten, Einrichtungsgegenstände u. ä.DIe Sonderausstellung ist - zumindest momentan - deutlich größer: "Kann Spuren von Heimat enthalten Essen und Trinken, Identität und Integration der Deutschen des östlichen Europa" heißt die umfangreiche Schau, die im Sommer 2020 zu sehen ist. Böhmische Knödel, Königsberger Klopse, Karlsbader Oblaten und Liegnitzer Bomben seien hier als Beispiele erwähnt.In Osteuropa reicht die Geschichte der Deutschen über 800 Jahre zurück. Vom Baltikum in Norden erstreckte sich das Siedlungsgebiet bis nach Südosteuropa. Daß die Menschen dabei eigene Speisen und Getränke entwickelten, dürfte wohl selbstverständlich sein. Die kulinarische Vielfalt ging nach Flucht und Vertreibung natürlich nicht verloren."Viele heute noch bekannte Firmengründungen der Nahrungs- und Genußmittelherstellung gehen auf Deutsche aus dem östlichen Europa zurück. Damit haben diese Unternehmen wesentlichen Anteil am wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg," erfährt der Besucher in der Ausstellung.Sie ist konventionell gestaltet und wird ehrenamtlich betreut. Sie versucht ein kulturelles Erbe zu bewahren, das ansonsten auf biologischem Wege vergessen werden würde.