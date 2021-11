Georges Braque im K2

"Vor dem Ersten Weltkrieg prägt der junge Georges Braque (1882 - 1963) mit seinem Freund Pablo Picasso acht Jahre lang die vielleicht revolutionärste Etappe in der Geschichte der modernen Malerei: den Kubismus. Landschaften und Stilleben sind seine Motive. Die Ausstellung zeigt, wie Braque in rasanter Abfolge die stilistischen Mittel weiterentwickelt oder neu erfindet. Fauvismus, Vorkubismus, Analytischer Kubismus, "papiers collés" und Synthetischer Kubismus folgen in einzigartiger Verdichtung aufeinander," berichtet das Museum.Das Museum hat rund 60 Meisterwerke aus internationalen Museen, Privatsammlungen und der eigenen Sammlung zusammengetragen und ergänzt sie um großformatige bebilderte Lesetafeln, die Braque und sein Umfeld vorstellen.Teilweise (heute) bizarr wirkende Schwarzweißfilme und dokumentarische Materialien kommen ergänzend hinzu.