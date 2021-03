Anzeige

Franziskanerkloster Warendorf

Peter Barthold / Fred Kaspar / Marion Niemeier - Onana: Franziskanerkloster Warendorf; Selbstverlag Münster 2019; 44 Seiten; ISSN: 0930 - 3952



Warendorf heißt eine Stadt im Münsterland: Am Ostrand der (heutigen) Altstadt liegt ein Franziskanerkloster, das Im Jahre 1628 im Rahmen der Rekatholisierung Westfalens gegründet wurde. Und zwar auf Veranlassung des Fürstbischofs Ferdinand von Bayern.



Dies ist Band 123 der Schriftenreihe "Westfälische Kunststätten", die vom Westfälischen Heimatbund in Münster in Verbindung mit der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur, herausgegeben wird.



Inhaltlich und formal folgt der Band gewohnten Trampfelpfaden (so, wie es sich für die Schriftenreihe gehört). Es geht um die allgemeine und Baugeschichte, Architektur und Innenausstattung; Farb- und Schwarzweißfotos illustrieren die Ausführungen, die angenehm zu lesen sind.

