Die Concessie in De Haan : 25 jaar beschermd Dorpsgezicht

25 Jahre geschütztes Stadtbild

Entdeckt habe dann noch diese Anekdote:

Nachdem Einstein Ensor beschuldigt hatte, seine Farben nicht verstanden zu haben, und Ensor Einstein wiederum seine Mathematik nicht verstanden hatte, war Ensor vorzeitig eingeschlafen

Im Park "" gibt es nun zehn Schautafeln, auf denen die Geschichte der Concessie beschrieben ist.Alles auf einmal zu zeigen macht wenig Sinn, ich halte mich da lieber an die Modellbahnerweisheit “Weniger ist Mehr“ und teile es in überschaubare Beiträge auf.Dabei werde ich den Schwerpunkt darauf legen, die auf den alten Fotos abgebildeten Gebäudeauf denTafeln in ihrem aktuellen Zustand zu zeigen.Im Jahr 1991 ist es zu hitzigen Diskussionen gekommen, als die Villa „Coeur Volant“ in der Normandielaan 25 abgerissen werden sollte. Ein Foto von Albert Einstein und James Ensor im Garten der Villa Coeur Volant ist erhalten geblieben. Lokalpolitiker haben sich massiv für eine Ausweitung der Schutzzone eingesetzt, was schließlich mit dem Beschluss der Flämischen Regierung vom 8. März 1995 auch in die Tat umgesetzt worden ist.Auszug aus Tafel 7Die Villa wurde dann doch nicht abgerissen, sondern restauriert und zu einem Apartmenthaus erweitert.Am 2. August 1933 kam der französische Bildungsminister Anatole de Monzie nach Ostende, umeine Auszeichnung zu verleihen. Natürlich wollte er auch Einstein treffen. Excellence und der Maler stiegen in das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Au Cœur Volant in der Normandiëlaan 25 in De Haan ab und überzeugten den Physiker, sich ihnen anzuschließen. Das Abendessen war nicht ganz reibungslos verlaufen.. Aber nach den Fotos zu urteilen, muss der Port -t - großzügig geflossen sein und köstlich geschmeckt haben. Das schöne Gebäude wurde nun um einen Apartmentkomplex erweitert. Auf seiner normalen Terrasse im Hotel Belle Vue, hinter seinem täglichen Kaffee- und Johannisbeerbrötchen, muss es etwas langsamer geworden sein.Quelle:Google-Übersetzer Niederländisch - Deutsch mit Korrekturen