Anzeige

Darmstädter Synagogenbuch

Eva Reinhold-Postina / Moritz Neumann (Hrsg.): Das Darmstädter Synagogenbuch; Eduard Roether Verlag Darmstadt 1988; 259 Seiten; ISBN: 3-7929-0165-X



"Eine Dokumentation zur Synagogen-Einweihung am 9. November 1988" lautet der Untertitel des Buches.



Das Buch bietet zahlreiche historische Informationen über die Gemeinde in Darmstadt, teilweise aus persönlicher Erinnerung heraus. Fakten über die neue Synagoge kommen hinzu.



Das Buch ist mehr eine Architekturbeschreibung - die gibt es anlaßbezogen zwar auch, steht aber deutlich im Hintergrund. Das Buch ist eher eine zeitgenössische Geschichtsschreibung aus der Stadt in Hessen. Lokalpatrioten werden es mögen.

Gefällt mir