Buchbesprechung Ziegelei Lage

Andreas Immenkamp: Ziegelei Lage Museumsführer; Klartext-Verlag Essen 2001; 160 Seiten; ISBN: 978-3-89861-008-7



Die Ziegelei Lage ist ein Standort des Westfälischen Industriemuseums, das vom Landschaftsverband Westfalen - Lippe betrieben wird. Der vorliegende Museumsführer ist Band 25 der "Kleinen Reihe".



Das Buch beschreibt mehr als ein regionalgeschichtlich bedeutsames Industriemuseum und seine Exponate. Die Geschichte und Bedeutung des Unternehmens, die Herstellung von Ziegeln sowie das soziale Leben der Arbeiter stehen im Vordergrund.



In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Buch nicht von anderen Bänden aus der Buchreihe. Die umfangreiche Bebilderung stellt die Anschaulichkeit sicher.



An wen wendet sich ein solches Buch? An Heimatforscher und Lokalpatrioten auf jeden Fall, u. U. auch touristisch interessierte Leser.

