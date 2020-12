Anzeige

Buch über Ingolstadt

Theodor Müller / Siegfried Hofmann: Ingolstadt; Verlag Schnell & Steiner Regensburg 1998; 64 Seiten; ISBN: 3-7954-1128-9



Ingolstadt ist eine Stadt in Bayern. Schon früh Sitz einer Universität, kann es auch eine Burg vorweisen, die später ein Schloß der Wittelsbacher und Wohnsitz eines Herzogs, dessen Schwester französische Königin war, war. EIne im Dreißigjährigen Krieg nicht zerstörte Festung kann noch heute besichtigt werden, wie auch das Münster.



Das Stadtmuseum, das Bayerische Armeemuseum sowie das Deutsche Medizinhistorische Museum sind weitere Besuchsmöglichkeiten für Touristen.



Der Große Kunstführer (Band 24) des prominenten bayerischen Verlags wendet sich expliziet an Touristen, ohne dabei plumpes Werbematerial zu sein. Wie in dieser Schriftenreihe so üblich steht die sachliche, fast schon kulturgeschichtlich-fachwissenschaftliche Information im Mittelpunkt.



Geschichte, Architektur und Innenausstattung der angesteuerten Reiseziele werden vorgestellt - auch das kennt der Leser schon aus anderen Großen Kunstführern. Erwähnenswert ist eigentlich nur, daß hier eine ganze Stadt vorgestellt wird, und eben nicht ein einzelnes bemerkenswertes Gebäude (wie z. B. ein Schloß, Kirche, Museum), wie meist in Kunstführern üblich.



Hat Bayern eigentlich auch "Kathedralen der Industriekultur", also Industriedenkmäler zu bieten? Oder ist das ein Vorrecht des Ruhrgebiets? Diese Frage sei hier schon erlaubt. Wir dürfen gespannt sein, was der Verlag in Zukunft zu bieten hat.

