Buch über Bad Tölz

Peter Blath: Bad Tölz Alltagsimpressionen; Sutton - Verlag Erfurt 2009; 125 Seiten; ISBN: 978-3-87702-885-2



Bad Tölz ist ein Ort in Bayern und liegt am Ufer der Isar. Ist das jetzt Oberbayern oder Niederbayern? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Oberbayern da Voralpenland.



Blath nutzt jedenfalls über 200 historische Fotographien und Postkarten, um die Zeit von 1895 bis in die 1960er Jahre vorzustellen. Die Adelheidquelle ist genauso enthalten wie der Knabenchor und die Leonhardifahrt.



Das Buch gehört zur "Die Reihe Archivbilder" und ist auch genauso aufgebaut, wie es sich für die dazugehörigen Titel gehört. Nach der kurzen Einleitung folgt der umfangreiche Bildteil - hier geht es um Autos und die Eisenbahn, den Kurort, die Leonhardifahrt und vieles mehr - kurze Texte ergänzen den Bildteil.



Das Buch ist gut gemacht und gefällt.

