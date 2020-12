Anzeige

Buch über Aschaffenburg

Christine Blume-Esterer / Susanne von Mach: Aschaffenburg Spaziergang durch das Bayerische Nizza; Wartberg-Verlag Gudensberg-Gleichen 2008; 63 Seiten; ISBN: 978-3-8313-1938-1



Aschaffenburg ist eine Stadt in Bayern. König Ludwig I schätzte es wegen des milden Klimas und hat die Stadt im 19. Jahrhundert zu seiner Sommerresidenz auserkoren. Das Pompejanum entstand in dieser Zeit; Schloß Johannisburg ist heute ein beliebtes Ausflugsziel.



Zu Beginn des Bildbandes gibt es eine Zeittafel, in der in chronologischer Reihenfolge alle wichtigen Ereignisse der Stadtgeschichte aufgelistet werden.



In deutscher, englischer und französischer Sprache werden dann die sehenswerten Ausflugs- und Besichtigungsziele vorgestellt - wie schon oben gesagt, ist dies hier ein Bildband. Die hübschen Farbfotos stehen im Vordergrund; der Sprachteil kommt eher ergänzend / erläuternd hinzu.



Das Buch hat den Charakter eines Reiseführers und kann gut bei den Planungen für einen Besuch genutzt werden.

Gefällt mir