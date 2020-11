Anzeige

Buch Offenbach

Hans-Georg Ruppel: Geschichte der Stadt Offenbach; Wartbert - Verlag Gudensheim-Gleichen 2003; 127 Seiten; ISBN: 3-8313-1334-2



Offenbach heißt eine Stadt in Hessen, ganz in der Nähe von Frankfurt / Main. 977 erstmals als Gesamtstadt erwähnt, sind die Stadtteile Bieber, Bürgen und Rumpenheim wohl noch älter.



Johann Wolfgang von Goethe erlebte hier 1775 eine Romanze mit Lili Schönemann. Georg Büchners "Hessischer Landbote" wurde hier gedruckt.



Ruppel ist Stadtarchivar in Offenbach. In Wort und Bild erzählt er die Geschichte des Ortes von den Anfängen bis heute und geht dabei auch auf die o. g. Stadtteile gesondert ein.



Inhaltlich ist das Buch sicherlich sachlich-informativ gestaltet. Damit ist auch die Zielrichtung, was die Leserschaft anbelangt, offensichtlich: Lokalpatrioten und Heimatforscher.



Im Wartberg-Verlag sind weitere Bücher über Offenbach erhältlich, z. T. auch von Ruppe. Offensichtlich ist lokale Heimatgeschichte ein lohnendes Thema für Autoren.

Gefällt mir