Buch die schönsten Synagogen

Sylvia Winnewissen: Synagogen Die schönsten Gotteshäuser des Judentums; Verlag Hohe Erftstadt 2007; 144 Seiten; ISBN: 978-3-86756-031-3



Synagogen sind die wichtigsten religiösen und gesellschaftlichen Zentren der jüdischen Gemeinden. Dort wird gebeten, der Talmud studiert, gelernt, sich ausgetauscht. Dieser Bildband vereint die 30 weltweit schönsten jüdischen Synagogen, nach den Kontinenten geordnetz. Fotos ergänzen den Textteil - so kommen der neoromanische Tempel Emanu-El in New York, die goldglänzende Kuppel der Neuen Synagoge in Berlin sowie die stuckverzierte Synagoge in Cordoba sehr schön zur Geltung, um nur einige Beispiele zu nennen.



EIngeleitet wird das Buch von einem Geschichts- und Architekturteil, in dem der Leser allgemeine Informationen zum Aufbau von Synagogen erhält. Dann folgt der Hauptteil mit den Beschreibungen der Synagogen.



Das vorliegende Buch ist eine Mischung aus Reiseführer, Kunstführer und Geschichtsbuch. Es bietet eine informative und gut lesbare Einführung in eine besondere Architekturform und ist ideal für Leser, die einen Einstieg in jüdische Kultur suchen.

