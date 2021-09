Anzeige

Bochumer Synagoge - das Buch

Gerd Liedtke: Die neue Bochumer Synagoge Bilder und Text; Verlag Hentrich & Hentrich Berlin 2011; 160 Seiten; ISBN: 978-3-942271-28-8



Man schreibt das Jahr 2007. 69 Jahre nach der Zerstörung der Synagogen in Bochum, Wattenscheid, Herne, Wanne-Eickel und Hattingen durch die Nationalsozialisten wurde in der Ruhrgebeitsstadt ein neues jüdisches Gotteshaus eingeweiht.



Der Freundeskreis der Bochumer Synagoge möchte die Eröffnung, Einweihung sowie das Leben der Gemeinde in einer Dokumantation für die Zukunft festhalten.



Ein historischer Exkurs, der Neubau, die Einweihung sowie die heutige Situation machen den Inhalt aus.



Das Buch verspricht, was die umfangreiche Inhaltsangabe auf dem hinteren Buchdeckel verspricht. Die Publikation bietet viele Informationen dar, über die Gemeinde in Bochum, getreu dem Verlagskonzept aber auch über die Architektur der neuen Synagoge und die dazugehörige Architekturtheorie. Alles in allem ist es gegenwartsbezogener als viele andere vergleichbare Literatur.

Gefällt mir