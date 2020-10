Anzeige

Bildband Wilhelmshaven

Mike Cramme: Augenblicke Wilhelmshaven Einst & Jetzt; mdd - Minken Druck & Design Wilhelmshaven 2011; 109 Seiten; ohne ISBN



Wilhelmshaven ist ein Nordseebad. Seit den 1860er Jahren ist seine Geschichte eng mit der kaiserlichen Kriegsmarine verbunden.



Das vorliegende Buch ist ein Bildband. Es stellt moderne Bilder historischen Ansichten gegenüber; die heutigen Motive sind möglichst an derselben Perspektive wie die geschichtliche Aufnahme entstanden. Der Leser erhält so einen optischen EIndruck von der Stadt im nördlichen Niedersachsen.



Wer weitergehende Informationen wünscht, wird dann zu weiterführender Literatur greifen müssen.



An wen wendet sich eine solche Publikation? An Romantiker und Heimatforscher, die mehr über ihre Heimatstadt wissen möchten.

Gefällt mir