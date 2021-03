Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf

Sie zeigt ausschnittweise Werke von Lutz Mommartz (*1934). "Das Werk des Experimentalfilmers stand noch nie im Fokus einer Einzelausstellung in Düsseldorf, wo er seit den 1960er Jahren künstlerisch aktiv ist. Bereits von Anfang an gehörte Mommartz zu den Querdenkern, die gegen die profane Traumfabrik Kino opponierten und den radikalen Neuanfang des Films mit authentischer und gesellschaftlicher Relevanz durchsetzen wollten," berichtet Dirk Schewe, der Pressesprecher der Düsseldorfer Kultureinrichtung, in einer Pressemitteilung.Mommartz ist Autodidakt und gilt trotzdem als Avantgarde der Filmemacher und Bildenden Künstler.Ein Kunstmuseum als Kino? In Düsseldorf funktioniert es jedenfalls perfekt.Außerdem sind hier auch Fotos von der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum für die Rheinlande und Westfalen zu sehen.