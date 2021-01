Wo sind die Rätselfreunde?

Vor mehr als 35 Jahren habe ich mehrfach in einer reizvollen Gegend Urlaub verbracht, die mir als Eisenbahnfreund damals noch eine Fülle interessanter Motive geboten hat. Vor Einführung heutiger Einheitsloks konnten noch jede Menge unterschiedlicher Baureihen angetroffen und abgelichtet werden. Derlei Raritäten haben bis auf wenige Museumsstücke leider längst den Weg in die Schrottpresse gefunden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich die einzig richtige Entscheidung.Ich hatte Gelegenheit, die letzten Tage verschiedener Altbaureihen noch aktiv erleben und diese fotografieren zu können. Natürlich hält die Qualität der Bilder einen Vergleich mit heutigen Aufnahmen nicht stand, sie haben jedoch für jeden Interessierten Erinnerungswert.Nun zur Frage: Was meint Ihr, in welcher Gegend die Fotos entstanden sind?Viel Spaß bis zur Auflösung.Werner