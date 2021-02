Ratespaß Nr. 5

Galt in der vorigen Woche mein Interesse mehr oder weniger bekannten Kirchen, gilt es an diesem Wochenende herauszufinden, welche Städte ich während vergangener Urlaubsfahrten besucht habe. Ortskundigen dürften die Stadtansichten bekannt vorkommen. Für die anderen Leser verbirgt sich als Hilfestellung jeweils ein markantes Motiv in der Aufnahme.Erwähnt sei, dass eine Stadt Mehrfachnennung erlaubt.In dieser Woche habe ich keine Städtenamen unter die Fotos gesetzt. Statt dessen biete ich an dieser Stelle die zutreffenden Namen als Auflistung an, die entsprechend zuzuordnen sind:Villingen, Füssen, Rothenburg ob der Tauber, Kempten, Hohenschwangau, Nürnberg, Gengenbach, Reutte, Freiburg, Dinkelsbühl.Die Auflösung erfolgt wiederum am Sonntag.