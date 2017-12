Der etwas andere Weihnachtsmark

in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord ist ein Hallen-Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Veranstaltungen.Er findet seit einigen Jahren an einem Wochenende in der Adventszeit statt, in diesem Jahr vom 1.12. - 3.12.2017.