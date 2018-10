Hafenrundfahrt 2018 - Teil 1

Aber ein wenig möchte ich schon zeigen,denn:"Die Duisburg-Ruhrorter Häfen befinden sich in Duisburg an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Sie gelten als größter Binnenhafen Europas, in Gesamtbetrachtung aller öffentlichen und privaten Hafenanlagen als größter Binnenhafen der Welt.Duisburg-Ruhrorter Häfen – WikipediaWir Duisburger sollten eigentlich wenigstens einmal im Jahr eine Hafenrundfahrt machen; passiert aber in der Regel nicht.Ich mach das auch erst wieder seit seit 2017, und - mit der Kamera dabei - gefällt es mir richtig gut. Besonders mit der Neuen.Sozusagen eine "echte intrinsische Motivation".Die Bilder des ersten Teils zeigen den Abschnitt vom Steiger Schwanentor am Innenhafen über den Außenhafen bis zum Rhein.