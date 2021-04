Fliegerhorst Venlo

Kurz vor Kriegsende sind die Anlagen von den Bombern der Alliierten in Schutt und Asche gelegt worden.Einzelne der vom Grün nahezu komplett verdeckten Trümmer der Hallen lassen sich mit viel Glück noch fotografieren. Etwas außerhalb des dichten Waldes erinnert auf einer Lichtung eine Gedenkstätte in Wort und Bild an das, was sich dort vor rund 75 Jahren abgespielt hat. Die Stätte ist so gestaltet, dass sich die Anlage je zur Hälfte auf niederländischem und deutschem Staatsgebiet befindet.