Auch das war einmal Alltag.

Mit Sicherheit werden sich ältere Besucher dieses Forums noch gut an einige dieser Gegenstände erinnern können. So wurde in meiner Jugend eine Badewanne, die auf einem der Bilder angelehnt an einen Baum zu sehen ist, jeden Samstag in die Stube geholt, damit die gesamte Familie wenigstens einmal in der Woche ausgiebig baden konnte. Eine für uns ganz normale Prozedur, die sich für die heutige Jugend allerdings außerhalb jeglichen Vorstellungsvermögens bewegt.