Heute am Rhein.... man sieht, es geht los.....

...mit dem Brückenneubau der A40 Brücke.

Am 16.12.2019 wird der erste "Spatenstich" sein, die Vorarbeiten zur Baustelleneinrichtung haben aber bereits begonnen.



Bauphase 1 von 2020 bis 2023: Der erste Teil der neuen Rheinbrücke Duisburg-Neuenkampwird gebautThemenwerkstatt am 21.06.2017 und am 22.06.201710In der ersten Bauphase wird neben die alte Rheinbrücke Duisburg-Neuenkampdas erste Brückenbauwerk der neuen Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp gebaut.

Quelle: https://www.deges.de/wp-content/uploads/2019/07

/NRW_D01_TW2017_Impulsvortrag-und-Dokumentation_Bauablauf-und-Baustellenverkehr.pdf



Wie es dann weitergeht, zeigt dieses Video:



A40 Neubau 2020 bis 2026



Über den Baufortschritt werde ich dann berichten - obwohl ich dann wohl 15min zum Rhein brauche......



