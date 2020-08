Intensives Bettgeflüster hautnah, sicher und perlgenoppt

Erstes Polyisopren Kondom mit Noppen erobert die Deutschen Schlafzimmer



Über Filterblasen, Hasser und den Bedarf an zulässigen Informationen

(TRD) Ein Kavalier genießt und schweigt. Egal ob vielleicht die schnelle Nummer in der Mittagspause ansteht oder ein sinnlicher Nachtisch nach einem romantischen Dinner auf der Speisekarte steht. Liebe ist vielfältig und wird daher auf die unterschiedlichsten Arten ausgelebt.Man braucht sich nicht unbedingt an alle gängigen Dating-Regeln und die Etikette halten. Aber ungeschützt mit jemandem zu schlafen, dessen Nachname man vielleicht noch nicht einmal kennt? Geht gar nicht. Es macht keinen Unterschied, ob die Aussicht auf eine Beziehung besteht oder ob die Person vertrauenswürdig wirkt: Beim schnellen Sex sollte man sowohl an die eigene Gesundheit als auch an die des anderen denken.Mit dem neuen Verhütungsprodukt BILLY BOY SKYN Hautnah perlgenoppt unterstreicht die norddeutsche Kondommarke aus Zeven (www.billy-boy.de) Vielfältigkeit und Kompetenz für Spaß zwischen den Laken und erweitert ab sofort das facettenreiche „Überzieher-Sortiment“.Dabei freuen sich nicht nur die Ladys über die aufregend spürbaren Noppen, die mit ihrer innovativen Wellenstruktur die empfindlichsten Stellen der weiblichen Perle stimulieren. Auch die Herren der Schöpfung sollen dank des weichen und hautfreundlichen Materials Polyisopren zu allen Tageszeiten auf ihre Kosten kommen. Das Material soll sich ausgezeichnet an das beste Stück anschmiegen.Man kann sich gut vorstellen, dass Männer eher bei zwanglosem Sex mit Kondom verhüten, wenn sie eine ungewollte Vaterschaft befürchten. Doch ist ihnen Verhütung auch dann wichtig, wenn sie sich eine Beziehung mit ihrer Sexgespielin vorstellen können?Da kommt einem das klassische Gentleman-Verhalten in den Sinn und die Frage, ob sich in diesen hormongesteuerten Augenblicken der Beschützerinstinkt bei den Männern durchsetzt. Sie möchten nicht, dass es zu einer ungewollten Schwangerschaft kommt, wenn nicht Klarheit darüber besteht, ob es eine gemeinsame Zukunft geben kann. Oder sie sind sich womöglich selbst nicht ganz sicher, ob sie eine sexuell übertragbare Krankheit haben, mit der sie die Gespielin vielleicht anstecken könnten.Das erste Polyisopren Kondom mit Noppen auf dem deutschen Markt ist nicht nur für sicheren Sex geeignet, es ermöglicht zusätzlich zahlreiche Lustspiele. Mit dem Launch im aktuellen August bauen die Produzenten aus Zeven ihre Marke weiter aus. Das Co-Branding von BILLY BOY und SKYN vereint dabei nicht nur zwei starke Kondommarken, sondern präsentiert auch zwei sich ergänzende Leitbilder. Auffällige Verpackungen sowie witzige und provokante Sprüche und hohe Produktqualität gehören dazu. Sie bieten die passende Ergänzung und begeistern mit einer bunten und frechen Art. Perlgenoppte Überzieher stehen daher im Kondom-Segment in den Startlöchern. Höchste Zeit, dass die Noppen auch die Welt der latexfreien Kondome erobern. Also auf die Noppen, fertig, los!