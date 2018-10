Ein Herzinfarkt kann schnell tödlich enden * By (TRD) Pressedienst Blog News Portal

Ein erhöhter LDL-Cholesterin Wert spielt bei der Arterienverkalkung, der so genannten Atherosklerose, eine zentrale Rolle. Wenn Arterien durch Ablagerungen verstopfen und die Blutzufuhr zum Herzen eingeschränkt wird, kann dies zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit führen. Jeder Vierte in Deutschland (24,6 Prozent) hat laut Amgen erhöhte Cholesterinwerte, demnach liegt Deutschland hinter Luxemburg und Dänemark auf dem dritten Platz in der EU.Auf der Website www.cholesterin-neu-verstehen.de informiert Amgen ausführlich über den Risikofaktor LDL-Cholesterin. Ziel ist es, Patienten und Bevölkerung über diesen unterschätzten Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse aufzuklären. Außerdem will die Website für Vertrauen und eine positive Haltung gegenüber der Notwendigkeit einer Therapie werben.