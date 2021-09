Bei der Online-Partnersuche ohne Retusche und Face-Filter durchstarten

Anders verhält es sich bei der digitalen Kontaktsuche mit Zwischentönen und Subtext, die in realen Gesprächen immer präsent sind. Tonfall und Stimmung sind im virtuellen Chat oft schwer zu deuten. Auch die Ironie funktioniert in schriftlicher Form eher selten und schon gar nicht, wenn man sein Gegenüber und dessen charakterliche Eigenheiten nicht kennt.Nachrichten sollte man daher eher kurz halten. Kein Mensch möchte sicherlich gerne Mails von einem Fremden in epischer Länge durchlesen. Auch zu vermeiden ist sexistisches Vokabular. In der Außendarstellung sind Fotos daher von großer Bedeutung. Sie vermitteln den ersten verbleibenden Eindruck.Das Thema #NoFilter ist dabei zur Zeit in aller Munde. Spätestens seit Norwegen ein Gesetz für die Kennzeichnung von retuschierten Bildern auf Social Media verabschiedet hat. Die Bewegung für „mehr Realität auf Instagram“ gilt nicht nur für soziale Netzwerke, sondern auch für Dating-Apps. Wer sich schon einmal durch die Profile auf Online-Partnerbörsen geklickt hat, weiß wovon die Rede ist: Duck Face, Hundegesicht-Filter, Pumper-Selfies und Weichzeichner bis zum Umfallen. Dabei ist das Profilbild beim Online-Dating der allererste Eindruck, mit dem ein potenzieller Flirt-Partner überzeugt werden will.Wie macht man also gute Profilbilder für Dating-Portale? Natürlich sind die Geschmäcker – wie bei der Partnersuche selbst – ganz verschieden, ein paar „Grundregeln“ gibt es dennoch. Das weiß auch Profi-Fotograf Christian Krämer (31) aus Hamburg, der seine Freundin über die Dating-App Seeking.com gefunden hat.„Mich überzeugen bei der Online-Partnersuche vor allemAuthentizität und die Qualität der Fotos. Unrealistische Schönheitsideale,Partybilder von der ganzen Clique und unvorteilhafte Perspektiven können denersten Eindruck trügen sagt Profi-Fotograf Christian Krämer.Ich habe deshalb zusammenmit Seeking.com meine persönlichen Dos and Don’ts aufgestellt, um Singles auchohne Retusche und Face-Filter erfolgreich bei der Suche zu unterstützen.“Versuche Deine Persönlichkeit, Deine Interessen und Hobbys zuinszenieren. Wie wäre es mit einem Bild von Dir beim Stand-Up-Paddelnoder draußen beim morgendlichen Yoga? So zeigst Du Deine Routinenoder Deine Liebe zum Sport. Sag‘s mit Bildern statt Worten.Zeige unterschiedliche Perspektiven von Dir, mal im Porträt, mal in derTotalen – und auch gern mal im Verhältnis zu einem Objekt wie einemMöbelstück oder einer Haustür. So erkennt der Betrachter im besten Fallsogar anhand Deines Fotos, wie groß Du bist. DieFrage nach der Körpergröße muss gar nicht erst gestellt werden.Erotisch ist besser als nackt und weniger Haut ist mehr. Das gilt vor allemfür Muskelprotze im Fitness-Studio und laszive Dessous-Fotos vor demBadezimmerspiegel. Muskeln sowie weibliche Rundungen kommen auchangezogen gut zur Geltung – so bleibt noch etwas Raum für Fantasie.Du möchtest nicht auf den ersten Blick erkannt werden? Legitim, aberdann solltest Du lieber Dein Gesicht verpixeln, statt Körperteile komplett„abzuschneiden“. Auch eine große Sonnenbrille sollte nur dann zumEinsatz kommen, wenn Du „inoffiziell“ auf der Suche nach Gesellschaftbist.Für Filter und Photoshop gilt: Nur temporäre Hautveränderungen solltenwegretuschiert werden. Augenringe oder ein kleiner Pickel am Kinnkönnen also dezent nachbearbeitet werden, eine Narbe oder lichtes Haarhingegen bleiben, schließlich gehört es fest zu Dir.Selfies vor dem Spiegel oder von zu nah dran sind leider ein No-Go.Lieber einen Freund um Hilfe bitten oder sogar einen professionellenFotografen beauftragen. Für Bewerbungsbilder im Job gibt man gernGeld aus – warum dann nicht auch für eine Bewerbung in der Liebe?Wer ist hier eigentlich der oder die Auserwählte? Gruppenfotos oderBilder zu zweit irritieren meist und sollten als Ergänzung zu einemklassischen Porträtbild hochgeladen werden, auf dem man erkennt, wenman wirklich datet. Ausnahme: Ihr sucht gemeinsam als Paar!Bitte ohne Blitz! Das beherrschen nur Partyfotografen. Bei allen anderendrohen sonst nur rote Augen, glasige Blicke und fiese Reflektionen.Fotos aus dem Urlaub sind natürlich gern gesehen – doch direkteSonnenstrahlen, vor allem am Strand, werfen harte Schatten in DeinemGesicht. Lieber auf ein paar Wolken warten oder vor eine weiße Wandstellen und das reflektierte Licht indirekt nutzen.Zu guter Letzt: Qualität ist das A und O. Unscharfe oder verwackelteBilder wirken schnell wie ein Fake Profil. Daher unbedingt auf das richtigeFormat und eine hohe Bildauflösung achten, auch beim Fotografieren mitdem Smartphone.