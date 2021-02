Zugefrorene Bäche und Wasserflächen – für Tiere nicht ausreichend Trinkwasser vorhanden

unverzüglich Abhilfe beauftragen

Sehr geehrte Frau Stulgies,Tierschützer, die sich rund um den Hofgarten, aber auch an anderen Gewässern in Düsseldorf um die dort lebenden Tiere kümmern, berichten der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER davon, dass die Tiere aufgrund zugefrorener Bäche und Wasserflächen Schwierigkeiten haben, ausreichend an trinkbares Wasser zu kommen.Einige Fotos zur Verdeutlichung der Situation anbei.Die Teiche des Zooparks, Schwanenspiegel, Speeschen Graben, Südpark, Buga-Gelände, Volksgarten etc. werden nicht von Ehrenamtlern versorg und die Tiere dort entsprechend nicht gefüttert.Die Teiche und Seen sind vereist und die Tiere sterben dort, weil sie kein Futter bekommen und nichts trinken können.Sehr geehrte Frau Stulgies,können Sie bitteund uns informiert halten?Vielen Dank.Mit freundlichen GrüßenTorsten LemmerFotos: Hofgartenfotograf Walter Hermanns