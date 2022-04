Zu Ukraine-Flüchtlingen und ihren Haustieren: Betreuung und Versorgung der Tiere klappt prima

Deshalb fragte Ratsfrau Claudia Krüger, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der letzten Ratsversammlung die Verwaltung:1. Wie viele Menschen aus der Ukraine haben nach Einschätzung der Verwaltung ihreHaustiere mitgebracht und mit wie vielen geflüchteten Tieren rechnet die Verwaltung in den nächsten Wochen und Monaten?2. Wie ist die Versorgung der Haustiere geregelt, auch bez. der medizinischen Versorgung, incl. der Impfungen?3. Wie stellt die Verwaltung sicher, dass die mitgebrachten Haustiere nicht von Ihren Besitzern getrennt werden?Für die Verwaltung antwortete der zuständige Beigeordente, Stadtdirektor Burkhard Hintzsche: „Die genaue Anzahl der Haustiere wurde statistisch nicht erfasst. Eine Zukunftsprognose wäre vor dem Hintergrund der aktuell sehr dynamischen Lage verfrüht. Das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz steht für Untersuchungen und amtsärztliche Registrierungen von Haustieren zur Verfügung. In Düsseldorf werden Haustiere gemeinsam mit ihren Besitzerinnen und Besitzern in kommunalen Notunterkünften untergebracht.“Dazu erklärt Torsten Lemmer: „Wir sind froh, dass die Geflüchteten gemeinsam mit ihren Haustieren untergebracht und versorgt sind. Wir hoffen, dass die Fluchtursachen bald beseitig werden. Bis dahin gilt, für alle Ukrainer und ihre Tiere: Düsseldorf – Nähe trifft Freiheit.“Fotos: pixabay