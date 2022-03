Zu Kündigungen der Stadtwerke Düsseldorf: Wie haben sich die politischen Verteter in die Gremien der Stadtwerke Düsseldorf dazu verhalten?

Deshalb fragt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung:1.) Welche Erkenntnisse liegen der Stadtverwaltung Düsseldorf darüber vor, bei wie vielen Kunden der Stadtwerke Düsseldorf, die innerhalb des Stadtgebietes wohnen, Kündigungen von Altverträgen ausgesprochen worden sind oder in den nächsten Tagen/Wochen ausgesprochen werden?2.) Wie haben sich die Vertreter der Landeshauptstadt Düsseldorf im Aufsichtsrat, im Beirat und im Konsortialausschuss der Stadtwerke Düsseldorf AG bei Beratung und Beschlussfassung zu den bisherigen Kündigungen der Altverträge geäußert und verhalten?3.) Wie werden sich die Vertreter der Landeshauptstadt Düsseldorf im Aufsichtsrat, im Beirat und im Konsortialausschuss der Stadtwerke Düsseldorf AG bei Beratung und Beschlussfassungen äußern und verhalten, wenn auch weitere Kündigungen von Altverträgen ausgesprochen werden sollen?Er merkt an: „Es ist schon interessant, zu erfahren, wie die politischen Verteter in die Gremien der Stadtwerke Düsseldorf sich dazu verhalten haben: Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (CDU), Ratsherr Peter Blumenrath (CDU), Ratsherr Rolf Buschhausen (CDU), Ratsherr Philipp Tämer (CDU), Ratsfrau Angela Hebeler (Bündnis 90/Grüne), Ratsherr Lukas Milczarek (Bündnis 90/Grüne), Ratsherr Dr. Gottfried Panhaus (SPD/Volt) und Ratsherr Marcus Flämming (DIE LINKE).“Foto: pixabay